“A trilha da tecnologia é uma realidade necessária”, diz secretário de Ciência e Tecnologia

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, destacou a importância da união entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco na promoção da inovação durante o Festival Internacional TechJovem Rio Branco/Amazônia 2025. O evento busca incentivar crianças e jovens a ingressarem no universo tecnológico, promovendo aprendizado, criatividade e oportunidades de futuro.

Segundo o secretário, a iniciativa representa um marco para a consolidação de políticas públicas voltadas à tecnologia no Acre. “A trilha da tecnologia é uma realidade necessária, e graças a Deus estamos vendo aqui virar política pública. Estamos nessa parceria, com a participação do Governo do Estado e o convite do prefeito Tião Bocalom, nessa iniciativa excelente, mostrando que o poder público está trabalhando para inserir essa trilha tecnológica para inspirar a juventude e as crianças”, afirmou.

Mesquita ressaltou ainda que ações como o TechJovem geram impactos diretos na economia local. “Precisamos dar esse norte, e um evento como esse é uma grande inspiração que contribui muito, inclusive economicamente, com futuros empregos e iniciativas que vão surgir a partir de incentivos como esse”, completou.