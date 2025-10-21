“A vida é um processo de escolha e consciência”, diz Monja Coen

Falar sobre propósito é, para Monja Coen, falar sobre a própria natureza da vida: imprevisível, cíclica e cheia de recomeços. A líder espiritual, uma das vozes mais ouvidas quando o assunto é autoconhecimento, acredita que até nos períodos de confusão há espaço para despertar consciência e escolher com sabedoria.

Em entrevista exclusiva ao Metrópoles, ela explica que a incerteza é parte essencial do caminho. “A confusão é a oportunidade para fazer escolhas de acordo com nossas capacidades e capacitações. O propósito da vida é viver, conhecer a si e ao mundo, num processo em que o tempo é circular, onde o passado e o presente se mesclam com o futuro”, afirma.

Com serenidade e lucidez, a Monja lembra que o sentido não é algo pronto, mas algo que se constrói no presente, um instante após o outro.

“É de instante a instante que decidimos os rumos da vida pessoal e social, individual e coletiva. Atenção!”, completa.

Monja Coen é a próxima convidada do Metrópoles Talks, que acontece em 31 de outubro, às 20h, no auditório da LBV, em Brasília.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h

Local: Auditório da LBV, em Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.