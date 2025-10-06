06/10/2025
Acessório bucal bizarro da Maison Margiela é crítica à moda. Entenda

Um simples acessório da marca de moda francesa Maison Margiela conseguiu garantir que o desfile da grife no Paris Fashion Week (PFW) se destacasse entre os demais. Apesar do visual peculiar, a peça carrega um significado — e os fãs da marca logo reconheceram.

Vem entender!

Modelo caminha na passarela da Maison Margiela no Paris Fashion Week - MetrópolesO acessório faz parte da coleção de primavera/verão 2026

Assinatura da Maison Margiela vira acessório bucal no Paris Fashion Week

No último sábado (4/10), a grife Maison Margiela desfilou a sua coleção de primavera/verão 2026 no PFW. Assinado por Glenn Martens, o acervo marca a segunda coleção apresentada pelo estilista desde que assumiu a direção criativa da etiqueta, em janeiro deste ano.

Na apresentação, um detalhe peculiar tornou a passarela viral nas redes sociais, e os consumidores e fãs da label de cara entenderam do que se tratava. Junto aos looks dos modelos, foi adicionado um acessório bucal que mantinha a boca das modelos aberta, revelando dentes e gengivas, e com hastes para cima dos lábios.

Confira imagens do acessório na galeria:

3 imagensMM6 Maison Margiela primavera/verão 2026MM6 Maison Margiela primavera/verão 2026Fechar modal.1 de 3

Não há informações sobre a venda do acessório

SAVIKO/Gamma-Rapho via Getty Images2 de 3

MM6 Maison Margiela primavera/verão 2026

SAVIKO/Gamma-Rapho via Getty Images3 de 3

MM6 Maison Margiela primavera/verão 2026

SAVIKO/Gamma-Rapho via Getty Images

De aspecto estranho, a peça é, na verdade, uma referência à etiqueta clássica da Maison Margiela. Todas as roupas da grife vêm com a assinatura resumida em quatro pontos costurados, como uma metáfora à identidade e ao discurso da grife.

Em geral, os designs da Margiela levam como princípio a busca pela beleza no que é cru e imperfeito, como um contraponto (e crítica) à indústria da moda. Apesar de os modelos da Margiela não serem minimalistas — tampouco discretos — as peças não promovem logos, padronagens ou ícones que identifiquem visualmente a marca.

Modelo caminha na passarela da Maison Margiela no Paris Fashion Week - MetrópolesOs designs da marca são simples, porém “escandalosos”

 

Modelo caminha na passarela da Maison Margiela no Paris Fashion Week - MetrópolesA identidade da marca é forte

 

Modelo caminha na passarela da Maison Margiela no Paris Fashion Week - MetrópolesA Maison Margiela é consderada umas das marcas mais excêntricas da indústria

Já iniciada em um novo momento, a Maison Margiela, sob a tutela de Glenn Martens, tem aos poucos conquistado horizontes diferentes sem abdicar da identidade silenciosa da marca. O detalhe chamativo, porém de muito significado, demonstra o respeito do estilista a marca e a vontade de “falar” — só que pelos detalhes.

