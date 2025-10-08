Acidente fatal por causa de seta deixa homem morto e mulher ferida no interior do Acre

Um grave acidente entre duas motocicletas deixou uma vítima fatal na noite desta quarta-feira (8), na ladeira do bairro Ana Vieira, em Sena Madureira. A vítima foi identificada como Adão Araripe Santana, que morreu ainda no local.

De acordo com informações preliminares, as duas motocicletas seguiam no sentido centro/bairro quando uma delas teria sinalizado para parar, provocando a colisão. O impacto foi violento e Adão não resistiu aos ferimentos.

Uma mulher que estava na outra moto foi socorrida e levada para o hospital local. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

O corpo de Adão Araripe foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo: