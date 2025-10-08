08/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

Acidente fatal por causa de seta deixa homem morto e mulher ferida no interior do Acre

Acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (8), na ladeira do bairro Ana Vieira; mulher que estava na outra moto sobreviveu

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um grave acidente entre duas motocicletas deixou uma vítima fatal na noite desta quarta-feira (8), na ladeira do bairro Ana Vieira, em Sena Madureira. A vítima foi identificada como Adão Araripe Santana, que morreu ainda no local.

Motocicleta envolvida na colisão que resultou na morte de Adão Araripe, em Sena Madureira/Foto: Reprodução

De acordo com informações preliminares, as duas motocicletas seguiam no sentido centro/bairro quando uma delas teria sinalizado para parar, provocando a colisão. O impacto foi violento e Adão não resistiu aos ferimentos.

Acidente ocorreu na ladeira do bairro Ana Vieira, na noite desta quarta-feira (8)/Foto: Reprodução

Uma mulher que estava na outra moto foi socorrida e levada para o hospital local. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Adão Araripe Santana morreu após colisão entre duas motocicletas na ladeira do bairro Ana Vieira, em Sena Madureira/Foto cedida por Ricardo Amaral

O corpo de Adão Araripe foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost