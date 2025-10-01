Acre avança na habilitação de frigoríficos e exportações em encontro entre Jorge Viana e ministro Carlos Fávaro

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, reuniram-se na terça-feira (30), em Brasília, para consolidar novas oportunidades de exportação para o Acre. Dois pontos centrais marcaram o encontro: a habilitação de frigoríficos acreanos para acessar novos mercados e a melhoria da logística na Tríplice Fronteira, com reforço de pessoal e horários definidos na aduana para agilizar o desembaraço de cargas e a passagem de pessoas.

Segundo Jorge Viana, os frigoríficos locais podem alcançar destinos estratégicos. “Estamos trabalhando para habilitar nossos frigoríficos para acessar mercados como Chile, México, Japão e Indonésia. Esse é um passo fundamental para que a carne suína e bovina do Acre seja reconhecida e valorizada internacionalmente”, destacou o presidente da ApexBrasil.

Ele acrescentou que esse avanço se conecta a uma estratégia nacional em curso. “Com o trabalho do governo do presidente Lula, que já abriu mais de 450 mercados, o Acre pode ser um dos grandes beneficiários desse trabalho realizado pela ApexBrasil e pelo MAPA”, afirmou Viana.

Carlos Fávaro ressaltou que a agenda vai além da habilitação de plantas frigoríficas, que já estão bem encaminhadas. Ele frisou a importância de fortalecer a rota bioceânica via Acre, conectando o Brasil a países como Chile e Peru. “Estamos empenhados em reforçar a operação, melhorar a integração entre as alfândegas do Brasil e do Peru e renovar certificados sanitários. Essa agenda é estratégica para ampliar a competitividade do Acre e abrir portas em mercados internacionais”, afirmou o ministro.

Viana e Fávaro lembraram ainda que a visita do presidente Lula, prevista para este mês à Malásia e à Indonésia, pode acelerar o processo de habilitação dos frigoríficos acreanos. “Queremos levar na bagagem do presidente Lula as boas notícias do Acre. Estamos abrindo caminhos concretos para ampliar ainda mais as exportações e gerar oportunidades para quem acredita e produz na nossa terra”, disse Jorge Viana.