Acre está em rota de perigo potencial para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h, diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta terça-feira (14) um alerta de chuvas intensas para o estado do Acre. O aviso, classificado como perigo potencial, é válido até as 10h da manhã de quarta-feira (15).

De acordo com o Inmet, as precipitações podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, totalizando até 50 mm em 24 horas. Além das chuvas, o alerta indica ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h, exigindo atenção redobrada da população.

As autoridades recomendam que moradores adotem medidas de precaução, principalmente em áreas propensas a alagamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.