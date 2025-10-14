14/10/2025
Acre está em rota de perigo potencial para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h, diz Inmet

Precipitações podem chegar a 50 mm acumulados em 24 horas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta terça-feira (14) um alerta de chuvas intensas para o estado do Acre. O aviso, classificado como perigo potencial, é válido até as 10h da manhã de quarta-feira (15).

Além das chuvas, o alerta indica ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h/Foto: Juan Diaz/ContilNet

De acordo com o Inmet, as precipitações podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, totalizando até 50 mm em 24 horas. Além das chuvas, o alerta indica ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h, exigindo atenção redobrada da população.

As autoridades recomendam que moradores adotem medidas de precaução, principalmente em áreas propensas a alagamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

