Acre na rota da sustentabilidade: Fórum Empresarial lança workshop sobre o Selo Verde

O Fórum Empresarial do Acre, em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, realiza no próximo dia 27 de outubro o Workshop Regularização Ambiental em Foco para apresentação da Plataforma Selo Verde e esclarecer os componentes, benefícios e desafios da ferramenta.

O Selo Verde, criado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) junto com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é uma plataforma pública, gratuita e totalmente digital que integra dados ambientais, fundiários e socioeconômicos, além de mapeamentos em alta resolução e imagens de satélite, com o objetivo de monitorar, de forma transparente e com base em dados oficiais, as condições ambientais de imóveis rurais no Acre.

Personalizada de maneira que subsidie e atenda as políticas de desenvolvimento sustentável do Estado, o Selo Verde Acre busca integrar diariamente dados públicos de órgãos estaduais e federais para o combate ao desmatamento ilegal, promoção da regularização ambiental e fundiária, de forma transparente e com rastreabilidade da produção agropecuária.

A partir dessa plataforma, os produtores rurais também conseguem identificar se sua produção está em conformidade com o Código Florestal e demais normativas ambientais. A inovação permite a transparência e o fácil acesso a informações, possibilitando que cada produtor obtenha um diagnóstico preciso e um panorama detalhado sobre a situação de regularidade da sua propriedade.

O diretor do Centro de Inteligência Territorial (CIT) e pesquisador do Centro de Sensoriamento Remoto (CSR) da UFMG, Felipe Nunes, vem ao Acre apresentar a iniciativa aos produtores, empresários, agricultores, servidores públicos e privados e demais participantes do evento.

Além da Sema, o workshop tem o apoio do Sebrae/AC, das Federações das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) e da Agricultura de Pecuária do Estado do Acre (Faeac), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e do Centro de Inteligência Territorial (CIT).

O evento contará ainda com uma mesa-redonda com a presença do presidente do Fórum Empresarial do Acre e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre, Assuero Veronez, o deputado federal e presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), Zé Adriano, e com o secretário de Meio Ambiente do Acre, Leonardo Carvalho.

O diretor do Centro de Inteligência Territorial (CIT) e pesquisador do Centro de Sensoriamento Remoto (CSR) da UFMG, Felipe Nunes, será o mediador do debate.

Sobre o Selo Verde

A plataforma mostra estimativas da produção agropecuária e da situação ambiental de propriedades rurais registradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

A ferramenta usa tecnologia avançada e os melhores mapas disponíveis para:

Verificar se as propriedades seguem o Código Florestal;

Mostrar com clareza quem são os fornecedores de produtos agropecuários;

Reunir dados atualizados de órgãos federais e estaduais;

Apoiar a regularização ambiental e de terras;

Detectar desmatamento feito sem autorização.

Serviço:

Data: 27/10/2025

Local: Auditório da Faeac

Horário:14h às 17h

Inscrição gratuita no link abaixo:

https://www.even3.com.br/regularizacaoambiental-638815/