Acre sedia pela primeira vez a Game Jam Plus, evento internacional de criação de games

Pela primeira vez, o Acre recebe a Game Jam Plus, uma das maiores maratonas internacionais de criação de jogos digitais. O evento, que começou na última sexta-feira (17) e segue até este domingo (19), acontece na sede da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em Rio Branco, reunindo 24 desenvolvedores distribuídos em cinco equipes.

O objetivo da competição é inserir o Acre no cenário global do setor de games, fortalecer políticas públicas de empreendedorismo tecnológico e fomentar a formação de novos talentos. Durante 48 horas de imersão, os participantes trabalham na criação de protótipos jogáveis (builds) e apresentações comerciais (pitches), que poderão ganhar visibilidade internacional e concorrer à final mundial da Game Jam Plus, prevista para junho de 2026, em Brasília.

O evento é realizado pela Federação Acreana de Games e Tecnologia (FAGT), em parceria com a coordenação internacional da International Game Developers Association (IGDA), com apoio do governo do Acre, do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Ufac, do deputado estadual Fagner Calegário, do vereador Bruno Moraes e de outros parceiros.

Segundo o secretário da Seict, Assurbanípal Mesquita, “a Game Jam Plus mostra que o Acre é capaz de pensar globalmente e criar localmente. Nosso papel é gerar oportunidades para que os jovens transformem criatividade em tecnologia e tecnologia em renda. Essa é uma determinação do governador Gladson Cameli: investir em pessoas, fortalecer o empreendedorismo digital e tornar nosso estado parte do mapa mundial da inovação”.

Participantes e mentores destacaram a importância formativa e criativa da competição. A professora Tainá Cabral, que atua como mentora de uma equipe, afirmou: “A Game Jam é um espaço de aprendizado e experimentação. Os alunos descobrem que a tecnologia não se restringe à programação, mas abrange arte, narrativa e empreendedorismo. É uma oportunidade de ver o talento acreano florescendo de forma criativa e colaborativa, com apoio institucional e visão de futuro”.

O estudante Tiago Costa, participante da Ufac, disse: “Nós já participamos de outras edições e ver o Acre sediando uma etapa é uma conquista. Nosso grupo está desenvolvendo um jogo ambientado na floresta, com elementos inspirados no universo dos lobisomens. É um desafio técnico e criativo, mas também uma chance de mostrar que há talento e originalidade sendo produzidos aqui”.

Em 2025, a Game Jam Plus completa 10 anos de realização global, com edições em mais de 30 países, reunindo milhares de desenvolvedores e consolidando o Acre como novo polo da economia criativa na Região Norte. Como ressaltou o organizador local, Álefe Leonardo, “o apoio do governo foi fundamental para viabilizar a etapa. Faz toda a diferença e ajuda na ascensão do setor de games no Acre. Os jogos criados aqui passam por fases de incubação e aceleração e têm grandes chances de representar o Acre na final mundial. É um processo que começa local, mas pode levar um produto acreano ao cenário global de games”.