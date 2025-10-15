Acreana bate boca com rival na Fazenda e leva bronca de Galisteu ao vivo: ‘Me respeita’

A quarta roça de ‘A Fazenda 17’ foi formada na noite de terça-feira (14/10) em meio a momentos de tensão entre os peões. Durante a votação, Carol e Tamires protagonizaram uma discussão acalorada, e a apresentadora Adriane Galisteu precisou intervir para acalmar os ânimos.

O conflito começou quando Tamires justificou seu voto em Carol. A peoa reagiu defendendo-se e pediu para que a direção exibisse uma reprise do momento em que comentou sobre Yoná pegar comida com as mãos, explicando que havia se corrigido imediatamente: “Na mesma hora, eu corrigi e falei: ‘Opa, índio não.’”

Tamires, no entanto, insistiu em sua versão: “Mas falou que índio comia do chão”. A partir daí, a discussão se intensificou, e Carol se levantou para se aproximar da rival.

Galisteu interveio pedindo que Carol voltasse para o lugar, mas a peoa continuou xingando a rival e solicitando que a apresentadora a mandasse calar a boca: “Manda essa cachorra calar a boca, Dri”. A atitude irritou Galisteu, que respondeu firme:

“Carol, me respeita! Eu tô aqui pedindo pra você voltar pro seu lugar e pedindo, por favor, pra vocês pararem! A gente tem que continuar. Na hora que você recebe o voto, eu deixo vocês levantarem, mas não precisa sair do seu lugar.”

Formação da quarta roça

O fazendeiro da semana, Dudu Camargo, fez sua indicação direta e apontou Fernando Sampaio. Durante a votação aberta, Yoná Sousa se tornou o principal alvo, recebendo 12 votos dos colegas de confinamento.

Ao ser puxada da baia por Yoná, Rayane Figliuzzi completou a terceira vaga na roça. O último lugar ficou com Matheus Martins, escolhido pelo tradicional Resta Um.

A noite intensa mostrou que a tensão entre os peões segue alta, e a roça promete ser uma das mais disputadas da temporada.