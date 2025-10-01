Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”

A rivalidade entre Carol Lekker e Rayane Figliuzzi voltou a esquentar em A Fazenda 17 (Record) durante a segunda roça e as tarefas do trato dos animais. O conflito começou quando Rayane, namorada de Belo, desceu primeiro para executar o trabalho com vacas e búfalos, irritando a ex-Miss Bumbum.

Assim que chegou para fazer sua parte, Carol começou a provocar Rayane: “Acorda! Você está aqui por causa de macho. Quem é você? Você é namoradinha de fulano, todo mundo sabe.” Rayane rebateu: “Eu não preciso assinar contrato pra ser bancada, meu amor. Não preciso de contrato.”

A discussão escalou rapidamente. Carol criticou Rayane e citou suas próprias conquistas: “Eu ganhei o Miss Bumbum. Eu sou capa da Playboy. Para sua informação, sou conhecida internacionalmente.” Rayane retrucou: “Eu não preciso mostrar meu corpo pelada. Eu não me vendo, você se vende.”

No auge do barraco, Carol fez provocações explícitas e mencionou o corpo da rival: “Vai limpar tua ficha! Mulher bomba. Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba.” Além disso, comparou Ray a Gracyanne Barbosa, ex-mulher de Belo: “Cuidado com a sua boca. Sempre vai ser mulherzinha de fulano e nunca vai ser melhor que Gracyanne, porque ela é dez vezes mais linda do que você. Ela dá de dez a zero em você.”

Rayane não se abalou e respondeu elogiando Gracyanne: “Adoro. Amo ela. Muito obrigada! Acho ela incrível, resiliente, muito fod.”* Carol ainda continuou com provocações: “Ô querida, vai pastar, sua feiosa! Até tua mãe tu mentiu, sua mentirosa. Vai, ridícula, horrorosa, mulher bomba. Olha lá a mulher bomba! Cuidado para não explodir, mulher bomba. Toca o sino lá, mulher bomba.”

A rivalidade vem ganhando grandes proporções dentro do reality e movimenta as redes sociais do lado de fora.