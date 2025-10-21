21/10/2025
Acreano brilha no Rio e conquista três medalhas em campeonato internacional de Jiu-Jitsu

O atleta Tadeu Salvatierra conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata no campenato

O engenheiro civil Tadeu Salvatierra, de 34 anos, representando o Acre através da Academia Atitude, conquistou destaque no Rio Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2025, realizado nos dias 18 e 19 de outubro, no Rio de Janeiro. O campeonato é reconhecido internacionalmente como um dos maiores eventos de Jiu-Jitsu sem kimono do mundo.

Tadeu alcançou resultados expressivos: foi campeão na categoria faixa marrom super pesado Master 1 e também no peso absoluto faixa marrom Master 1, finalizando seus adversários em ambas as lutas. Além disso, no dia 18, garantiu a medalha de prata na categoria faixa marrom com kimono, mostrando consistência e desempenho em diferentes formatos da modalidade.

O atleta representou a Academia Atitude/Foto: Cedida

 

Este resultado soma-se às conquistas recentes de Tadeu, que no mês anterior havia conquistado dois bronzes no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu, colocando o Acre em evidência no cenário internacional da modalidade

O atleta Tadeu Salvatierra conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata no campenato/Foto: Cedida

Em entrevista, Tadeu destacou a importância de representar o Acre em competições de alto nível: “Fico feliz de poder representar a Academia Atitude e o Acre em competições de nível tão alto, mostra que nosso estado, mesmo estando distante do centro dos grandes campeonatos, está com um Jiu-Jitsu competitivo. Precisamos de mais apoio para que nossos atletas do Acre possam competir nesses grandes eventos e mostrar do que são capazes.”

“Precisamos de mais apoio para que nossos atletas do Acre possam competir nesses grandes eventos”, disse Tadeu/Foto: Cedida

O desempenho do atleta acreano mostra que talento e disciplina podem colocar o Acre em destaque em competições nacionais e internacionais. O crescimento da procura por artes marciais no estado é notável, e academias como a Atitude vêm conquistando resultados expressivos, demonstrando que o esporte pode ser uma importante ferramenta de transformação social.

