15/10/2025
Universo POP
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
Acreano é preso pela segunda vez vendendo drogas com venezuelanos em praça de Santa Catarina

Polícia apreendeu maconha, crack, cocaína, ecstasy, dinheiro e embalagens para fracionamento

Cosmo da Silva Correia Júnior, de 21 anos, voltou a ser notícia nesta quarta-feira (15), mas desta vez por envolvimento com tráfico de drogas em Florianópolis (SC). O jovem, natural do Acre, foi detido pela segunda vez em menos de um ano, flagrado vendendo entorpecentes ao lado de dois venezuelanos e uma adolescente de 15 anos, na Praça XV de Novembro, no Centro da capital catarinense.

Cosmo, de 21 anos, é preso com dois venezuelanos e uma adolescente de 15 anos/Foto: Reprodução

A abordagem foi realizada por guarnições da ROCAM da Polícia Militar, que realizavam patrulhamento tático na região. O flagrante chamou atenção pelo contexto: no momento da ação, várias crianças participavam de atividade pedagógica ao ar livre no mesmo local onde a venda de drogas ocorria. Com o grupo, a polícia apreendeu porções de maconha, crack, cocaína e ecstasy, além de dinheiro e embalagens para fracionamento.

Cosmo já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas na mesma Praça XV, meses atrás. Antes disso, em fevereiro de 2023, o acreano ganhou repercussão nacional ao viralizar em vídeo publicado pelo projeto social “Dia de Retornar”, quando vendia jujubas nas ruas de Rio Branco (AC). No vídeo, ao receber um pagamento de um homem que comprou metade dos doces, Cosmo pediu apenas “um abraço” em retribuição, emocionando milhares de internautas.

A prisão desta quarta-feira reforça a reincidência do jovem no crime. O grupo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil; o menor de idade será apresentado ao Ministério Público e Conselho Tutelar, enquanto os dois venezuelanos poderão ser investigados pela Polícia Federal quanto à situação migratória.

Polícia apreendeu maconha, crack, cocaína, ecstasy, dinheiro e embalagens para fracionamento/Foto: Reprodução

A Praça XV, tradicional ponto turístico da capital, tornou-se palco de uma contradição preocupante: enquanto crianças participavam de atividades pedagógicas, traficantes atuavam livremente ao lado, evidenciando a ousadia do crime em espaços públicos.

