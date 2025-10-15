Ramon Dino é recebido como herói e desfila em carro dos bombeiros após título mundial

O fisiculturista acreano Ramon Dino teve uma recepção digna de campeão ao desembarcar no Brasil na manhã desta quarta-feira (15). O atleta, que conquistou o título mundial da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025, em Las Vegas (EUA), chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 5h30, sendo ovacionado por uma multidão de fãs, familiares e jornalistas que o aguardavam desde a madrugada.

Trazendo no peito a medalha de ouro e segurando o troféu da vitória, Ramon surgiu sorridente, com a bandeira do Brasil nos ombros, acompanhado da esposa Vitória Viana, do treinador Fabrício Pacholok e de toda a sua equipe técnica. A emoção tomou conta do aeroporto, e o grande número de admiradores chegou a atrapalhar o fluxo de passageiros no local.

Sob forte escolta, o acreano deixou o terminal e subiu em um caminhão do Corpo de Bombeiros, desfilando pelas ruas da capital paulista. O trajeto seguiu até a Avenida Paulista, onde o público celebrou junto com o atleta, e terminou na academia Ironberg, em São Caetano do Sul, cidade onde ele vive e realiza seus treinos.

Ramon Dino entrou para a história ao se tornar o primeiro brasileiro a vencer a categoria Classic Physique no Mr. Olympia — o torneio mais prestigiado do fisiculturismo mundial, realizado há mais de 60 anos. A conquista marca um novo capítulo para o esporte nacional e consolida o nome do acreano entre os maiores atletas do mundo.

VEJA O VÍDEO: