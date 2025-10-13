Acreano teve carro grampeado na Bolívia e conta como resolveu o problema; veja a dica

13/10/2025
O acreano Uilis passou por uma situação inusitada na Bolívia nesta segunda-feira (13). Ele teve seu carro grampeado (quando um dispositivo é preso à roda para impedir que o veículo seja movimentado) após estacionar em local proibido, enquanto o local estava sem placa de sinalização.

Uilis mostra em vídeo como precisou pegar mototáxi para ir à polícia de trânsito e liberar carro grampeado na Bolívia/Foto: Reprodução

Sem saber como agir, Uilis compartilhou a dica que recebeu com um amigo, em vídeo publicado no TikTok: pegou um mototáxi, foi até local onde funciona a Polícia de Trânsito, pagou 50 bolivianos e, em poucos minutos, conseguiu que o carro fosse desgrampeado.

O caso serve de alerta para motoristas que viajam ao país vizinho: atenção às regras locais de estacionamento e documentação veicular é essencial para evitar transtornos.

Veja o vídeo:

