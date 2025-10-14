Adolescentes se estapeiam em colégio público de Rio Branco; ASSISTA

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga entre duas adolescentes dentro do Colégio Djalma Teles Galdino, em Rio Branco. Nas imagens, é possível ouvir alguém dizendo “dá uma voadora”, enquanto a confusão se desenrola no pátio da escola.

Ainda não há informações oficiais sobre as circunstâncias que motivaram a briga, nem sobre possíveis ferimentos das estudantes envolvidas.

A Polícia Militar não registrou ocorrência relacionada ao caso até o momento, e a investigação interna da escola deve esclarecer as responsabilidades e aplicar as medidas cabíveis.

ASSISTA: