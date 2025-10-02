02/10/2025
Universo POP
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum

Advogados de partido no Acre cobram valores mais altos a pessoas negras e são expostos

O ContilNet tentou contato com o presidente estadual do Republicanos, o deputado Roberto Duarte, por meio de seu número pessoal, para obter um posicionamento sobre ocaso, mas não obteve resposta

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um vídeo de uma audiência envolvendo o partido Republicanos no Acre gerou forte repercussão nas redes sociais ao expor supostas disparidades nos valores de honorários advocatícios e contábeis, estabelecidos com base em critérios de raça e gênero.

Os advogados foram expostos durante audiência/Foto: Reprodução

Nas declarações registradas, os pagamentos previstos apresentavam diferenças expressivas: enquanto os honorários para homens não negros seriam de R$ 44 mil, o valor para homens negros saltaria para R$ 378.788,68. A desigualdade também apareceria entre as mulheres: R$ 40.500 para mulheres não negras e R$ 184.947,17 para mulheres negras.

A divulgação do vídeo provocou críticas imediatas e levantou questionamentos sobre a legalidade e a motivação para tais valores. O caso deverá ser encaminhado ao Ministério Público Federal (MPF), à Polícia Federal (PF) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que devem analisar as informações e decidir sobre a abertura de investigação.

As informações e exigências sobre os preços cobrados por cor de pele e gênero constam no seguinte documento produzido pelos próprios advogados:

O ContilNet tentou contato com o presidente estadual do Republicanos, o deputado Roberto Duarte, por meio de seu número pessoal, para obter um posicionamento sobre ocaso, mas não obteve resposta até o fechamento da reportagem. O espaço segue aberto para quaisquer esclarecimentos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost