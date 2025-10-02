Advogados de partido no Acre cobram valores mais altos a pessoas negras e são expostos

Um vídeo de uma audiência envolvendo o partido Republicanos no Acre gerou forte repercussão nas redes sociais ao expor supostas disparidades nos valores de honorários advocatícios e contábeis, estabelecidos com base em critérios de raça e gênero.

Nas declarações registradas, os pagamentos previstos apresentavam diferenças expressivas: enquanto os honorários para homens não negros seriam de R$ 44 mil, o valor para homens negros saltaria para R$ 378.788,68. A desigualdade também apareceria entre as mulheres: R$ 40.500 para mulheres não negras e R$ 184.947,17 para mulheres negras.

A divulgação do vídeo provocou críticas imediatas e levantou questionamentos sobre a legalidade e a motivação para tais valores. O caso deverá ser encaminhado ao Ministério Público Federal (MPF), à Polícia Federal (PF) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que devem analisar as informações e decidir sobre a abertura de investigação.

As informações e exigências sobre os preços cobrados por cor de pele e gênero constam no seguinte documento produzido pelos próprios advogados:

O ContilNet tentou contato com o presidente estadual do Republicanos, o deputado Roberto Duarte, por meio de seu número pessoal, para obter um posicionamento sobre ocaso, mas não obteve resposta até o fechamento da reportagem. O espaço segue aberto para quaisquer esclarecimentos.