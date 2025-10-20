Alagamento e buracos dificultam acesso a escola cívico-militar em Senador Guiomard

Um vídeo recebido pela redação do ContilNet mostra a situação precária de uma rua em frente à Escola de Ensino Cívico-Militar 15 de Junho, em Senador Guiomard, após a chuva que atingiu o município recentemente. As imagens revelam a via alagada, com a água subindo até a calçada.

Moradores relatam que o problema é recorrente e que, a cada chuva, dificultando a passagem tanto para estudantes quanto para os professores. O vídeo também mostra a calçada em condições precárias e diversos buracos espalhados pela rua, agravando ainda mais o cenário.

A população pede que a prefeitura realize obras de drenagem e recuperação da via, destacando que a situação coloca em risco a segurança de quem precisa passar pelo local diariamente.