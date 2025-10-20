20/10/2025
Universo POP
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17
Mãe de Virgínia reage a Zé Felipe encantado por Ana Castela e apaga curtida após repercussão
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17

Alagamento e buracos dificultam acesso a escola cívico-militar em Senador Guiomard

Calçada deteriorada e buracos aumentam risco para pedestres e motoristas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um vídeo recebido pela redação do ContilNet mostra a situação precária de uma rua em frente à Escola de Ensino Cívico-Militar 15 de Junho, em Senador Guiomard, após a chuva que atingiu o município recentemente. As imagens revelam a via alagada, com a água subindo até a calçada.

Calçada deteriorada e buracos aumentam risco para pedestres e motoristas/Foto: Reprodução

Moradores relatam que o problema é recorrente e que, a cada chuva, dificultando a passagem tanto para estudantes quanto para os professores. O vídeo também mostra a calçada em condições precárias e diversos buracos espalhados pela rua, agravando ainda mais o cenário.

A população pede que a prefeitura realize obras de drenagem e recuperação da via, destacando que a situação coloca em risco a segurança de quem precisa passar pelo local diariamente.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost