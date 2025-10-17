Álamo Kário celebra cultura nordestina em show “Canta Nordeste” na Confraria

O cantor Álamo Kário e banda se apresentam no próximo dia 31 de outubro (sexta-feira), às 21h, no palco da Confraria Gourmet e Eventos, em Rio Branco, com o show “Canta Nordeste” — uma homenagem vibrante à riqueza musical e cultural da região.

Com uma proposta que mistura história, emoção e ritmos variados, o espetáculo promete levar o público a uma verdadeira viagem pelo Nordeste, revisitando sucessos de grandes nomes como Fagner, Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Dominguinhos e Luiz Gonzaga.

Em entrevista à nossa equipe, Álamo Kário explicou o conceito do projeto: “O Canta Nordeste é um projeto que eu já tenho idealizado e realizado há quase cinco anos. Com duas horas, quase três horas de duração, com músicas de artistas e cantores nordestinos, exclusivamente.”

Segundo o artista, o repertório é amplo e passeia por diferentes vertentes e estilos da música nordestina: “Fagner, Alceu, Elba, Geraldo Azevedo… Pode até entrar Raul, porque Raul era Bahia. Mas a ideia é fazer uma coisa mais regional.”

Álamo também explicou a estrutura do show e prometeu uma noite de muita energia e alegria: “A proposta do show é a gente tocar um pouco de MPB no início, uns clássicos mesmo, e do meio para o final começar a tocar xote, baião, chachado, forró, aquelas coisas de quadrilha. E terminar com uma alegria intensa, que é o que a música nordestina transmite — alegria e energia. É basicamente isso.”

O evento terá mesas limitadas e os ingressos podem ser reservados pelo número (68) 99985-2069. A Confraria fica localizada na Via Parque, nº 46, Parque da Maternidade.