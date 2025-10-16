16/10/2025
Aleac aprova por unanimidade as contas de 2021 do governo Gladson Camelí; veja detalhes

A decisão foi tomada em plenário, após análise técnica e parecer favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC)

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou, por unanimidade, nesta quinta-feira (16), as prestações de contas do governo estadual relativas ao exercício financeiro de 2021. A decisão foi tomada em plenário, após análise técnica e parecer favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC).

Deputados no plenário da Aleac/Foto: Reprodução

Com a aprovação, os deputados reconheceram a regularidade da gestão dos recursos públicos durante o período, que corresponde ao terceiro ano do primeiro mandato do governador Gladson Cameli. O resultado reflete o alinhamento entre o Executivo e o Legislativo, além da transparência na condução das finanças públicas, segundo nota divulgada pelo governo.

O governador Gladson Cameli agradeceu aos parlamentares pela análise técnica e destacou a importância da harmonia entre os poderes. Ele também reafirmou o compromisso de manter a responsabilidade fiscal e o uso adequado dos recursos públicos em benefício da população acreana.

Confira a nota divulgada na íntegra:

Nota do Governo do Estado do Acre

Em concordância com os princípios de eficiência e transparência, o governo do Acre informa que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) aprovou nesta quinta-feira, 16, as prestações de contas anuais relativas ao exercício de 2021 da gestão governamental, por unanimidade de votos no plenário, em acordo com os pareceres emitidos previamente pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC).

O governo expressa novamente sua gratidão aos deputados estaduais pela avaliação técnica realizada e destaca seu apreço pela harmonia entre os poderes. Ao mesmo tempo, reafirma o compromisso de continuar atuando com responsabilidade para garantir o uso adequado dos recursos públicos em benefício da população do Acre.

Gladson Cameli
Governador do Estado do Acre

