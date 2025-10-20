Alunos de escola onde Ramon Dino estudou fazem homenagem emocionante em Rio Branco

Estudantes do 9º ano da Escola Estadual Elozira dos Santos Thomé, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco, realizaram uma homenagem ao fisiculturista acreano Ramon Dino, atual campeão mundial do Mr. Olympia. O atleta, cujo nome completo é Ramon Rocha Queiroz, estudou na unidade entre 2008 e 2010.

A iniciativa surgiu após os alunos descobrirem que o campeão passou pelo mesmo colégio público. Para celebrar a conquista, eles produziram cartazes e organizaram um pequeno concurso interno de fisiculturismo, no qual imitaram as poses do atleta.

“Eu soube ontem quando nossa diretora foi lá na sala e explicou”, contou o estudante Tácito Sênica. A colega de turma, Querem Silva, relatou que pesquisou a trajetória do fisiculturista para montar o cartaz. “A gente foi pesquisando sobre como foi a história de vida dele para escrever. Procuramos umas imagens pra colocar, desde quando ele era novinho até hoje, quando ganhou o Mr. Olympia”, explicou.

A estudante Bruna Açucena afirmou que o acreano se tornou uma inspiração. “Ele está sendo uma inspiração pra mim. Porque eu tenho três sonhos e um deles é que eu quero ser fisiculturista também”, disse. Já João Gabriel utilizou o talento artístico para retratar o campeão. “Comecei com a tinta e o pincel pra fazer a bandeira do Acre e o Ramon eu cortei de outro desenho. Saber que essa pessoa famosa estudou na nossa escola foi bem interessante”, contou.

O engenheiro agrônomo Antônio Carnaúba, ex-colega de Ramon Dino na época escolar, lembrou que o atleta já demonstrava porte físico diferenciado. “A gente chegou a jogar bola junto várias vezes. Ele era bem mais encorpado e acabou tendo vantagem maior comparado aos meninos da época”, afirmou.

A inspetora Maria dos Santos, conhecida como Santa, trabalha há mais de três décadas na escola e acompanhou o período em que Ramon estudou na instituição. Segundo ela, o ex-aluno sempre demonstrou respeito e senso de justiça. “Se tivesse um pequeno chorando porque outro grande bateu, ele ia lá e tomava a dor do pequeno. Ele respeitava muito todo mundo, nunca foi de falar palavrão, sempre muito carinhoso”, relatou.

Professores também relembraram o comportamento do estudante. A professora de história Maria Iracélia contou que reconheceu o ex-aluno apenas ao ver uma foto antiga. “Quando eu vi a foto e percebi que era de Rio Branco, eu reconheci o rostinho e o sorriso dele, do mesmo jeito de quando chegava na escola”, disse.

Durante a homenagem, Ramon Dino enviou um vídeo aos alunos agradecendo o gesto e destacando a importância dos estudos. “Estudei aí, fiz várias amizades tanto com os alunos quanto com os funcionários. Tenho muito respeito por todos e agradeço todo o aprendizado. Uma das melhores escolas de Rio Branco, onde tive a oportunidade de estudar. Acreditem nos seus sonhos, lutem por eles, mas o estudo em primeiro lugar”, declarou o campeão.

