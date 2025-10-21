Ana Castela abre o jogo e nega que pais sejam contra namoro com Zé Felipe

21/10/2025
Cantora rebateu rumores nas redes sociais e desabafou sobre comentários envolvendo sua família

A cantora Ana Castela usou as redes sociais nesta segunda-feira (20) para se pronunciar sobre os boatos de que seus pais seriam contra o relacionamento com o cantor Zé Felipe. Irritada, a artista desmentiu as informações e criticou as publicações que espalharam o rumor.

Segundo as especulações, a família da “Boiadeira” não teria aprovado o namoro por causa do histórico amoroso de Zé Felipe, ex-marido da influenciadora Virginia Fonseca, com quem tem três filhos: Maria Alice (4 anos), Maria Flor (2 anos) e José Leonardo (1 ano).

Nas redes, Ana foi direta ao negar qualquer desentendimento familiar:

“De onde tiraram essa informação? Por favor, passaram dos limites. Sobre mim tudo bem inventar merda, agora sobre os meus pais… Isso é mentira. O pix caiu, e precisam difamar quem dá engajamento, não é?”, disparou a cantora.

😂 “Bronca” do sogro e clima de diversão

Apesar das fofocas, o clima entre as famílias parece ser de total descontração. No último domingo (19), Ana e Zé Felipe passaram o dia juntos em um churrasco na casa da cantora, cercados de amigos e parentes.

Durante o evento, o pai da artista, Rodrigo Castela, apareceu em um vídeo brincando com o casal, que trocava carícias e beijos apaixonados:

“Que melação!”, brincou ele, arrancando risadas dos presentes. “Não tem respeito com a gente!”, completou, em tom bem-humorado.

💬 Declaração ao vivo

Ainda no domingo, o casal participou do programa Domingo Legal (SBT), onde Zé Felipe aproveitou uma brincadeira para se declarar publicamente à namorada. Ao ver um miniglobo terrestre no palco, o sertanejo disse:

“Quero conhecer o mundo ao seu lado.”

Desde que assumiram o romance, Ana Castela e Zé Felipe vêm compartilhando momentos juntos nas redes sociais e demonstrando sintonia dentro e fora dos palcos.

Fonte: Redes sociais de Ana Castela / SBT
