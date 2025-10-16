Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil

Os rumores de um possível relacionamento entre Ana Castela e Zé Felipe ganharam ainda mais força após os dois surgirem com anéis idênticos durante aparições recentes.

Segundo o colunista Matheus Baldi, as joias fazem parte da coleção “Love”, da grife francesa Cartier, e custam cerca de 5.950 euros cada — o equivalente a R$ 37,6 mil por unidade.

Juntos, o par de anéis pode ultrapassar R$ 75 mil. 💎

💍 Detalhes da joia

Os anéis são confeccionados em ouro branco 18 quilates e cravejados com 72 diamantes de lapidação brilhante, totalizando 0,19 quilates.

Além do valor, o modelo chama atenção pelo design exclusivo e minimalista, característico da marca, que simboliza união e compromisso.

De acordo com o site oficial da Cartier, a linha “Love” é uma das mais tradicionais da grife, criada para representar o amor duradouro — o que só alimentou as especulações entre os fãs.

💬 “A gente está se conhecendo”

Apesar dos rumores, Ana Castela negou que esteja namorando Zé Felipe.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, a cantora explicou:

“A gente está se conhecendo e isso não dá pra negar, né? A internet toda está sabendo. E como eu já falei em uma entrevista, a internet é de pular etapas. Aparece uma foto e: ‘Ah, Ana Castela e Zé Felipe já estão namorando’.”

Mesmo assim, a semelhança dos acessórios fez com que os fãs interpretassem o uso das joias como um sinal de compromisso discreto.

💫 Coincidência ou amor no ar?

Nas redes sociais, internautas comentaram o possível “anel de compromisso” entre os artistas.

Alguns acreditam que se trata apenas de uma coincidência, enquanto outros estão convencidos de que o casal decidiu oficializar a relação em segredo.

Fonte: Portal Leo Dias

✍️ Redigido por ContilNet