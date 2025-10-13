13/10/2025
Apagão atinge Rio Branco e vários municípios do Acre; Energisa emite nota

A Energisa lançou uma nota e explicou que “uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN), sem relação com a Concessionária, provocou a interrupção do fornecimento de energia”

Um apagão inesperado atingiu várias cidades do Acre, além da capital acreana, na noite desta segunda-feira (13).

Os municípios onde o incidente foi registrado são Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Epitaciolândia, Assis Brasil, Manoel Urbano, Sena Madureira, Feijó e Tarauacá. A interrupção no fornecimento de energia elétrica deixou os moradores em estado de alerta e causou transtornos em diferentes setores.

Os relatos de moradores indicam que a falta de energia começou por volta das 23h.

“Para garantir a segurança do sistema elétrico e por determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), foi interrompido o fornecimento de energia. O restabelecimento do serviço será feito à medida que a ONS autorizar”, concluiu.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA: 

