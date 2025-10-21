“Apaixonada por essa casa”: Carla Marins celebra retorno à Globo em “Três Graças”

Em entrevista exclusiva à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, durante a reunião do elenco de “Três Graças”, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (20/10), a intérprete de Xênica, Carla Marins, não escondeu a emoção de reencontrar velhos parceiros e retomar o vínculo com a emissora após 12 anos.
“Sou apaixonada por essa casa, onde eu estive 20 anos consecutivos, com muitos trabalhos e muitas novelas. Estou emocionada em voltar justamente para o Agnaldo Silva, que me deu tantas oportunidades incríveis, e essa vai ser mais uma”, declarou Carla.
Na trama das 21h, escrita por Aguinaldo Silva e com direção de Luiz Henrique Rios, ela dá vida à personagem que faz parte do núcleo do vilão da trama. “Xênica é muito engraçada, ela é alto-astral, adora comprar e pode acabar se metendo em maus lençóis por causa disso”, revelou a atriz.
Sobre o convite para retornar à emissora, Carla contou que, embora o telefonema não tenha partido diretamente de Aguinaldo Silva, a equipe criativa da novela teve papel fundamental em sua decisão. “O Luiz Henrique foi a última pessoa com quem trabalhei aqui, em Malhação, e acho que ele foi muito importante nessa volta”, explicou.
Questionada sobre o que mais a motivou a aceitar o papel, a atriz destacou um motivo especial: o apoio do filho. “Meu filho já tem 16 anos, está formadinho, e eu queria que ele me visse em cena, vibrando com a mãe. A gente é atriz, é artista, quer estar perto do público. É o momento”, concluiu Carla, antes de se despedir.