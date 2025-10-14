Após amputar a perna, estudante que sobreviveu a acidente em Sena segue na UTI

O estudante Antônio Lucas, 13 anos, vítima de um grave acidente de trânsito em Sena Madureira, continua internado na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco, mas segundo familiares, vem apresentando melhoras nos últimos dias.



Dada a complexidade da situação, o adolescente teve uma das pernas amputada. Pouco tempo depois, precisou passar por outra cirurgia na mesma região para que sua vida fosse preservada.

“Graças a Deus, meu filho está bem melhor. Permanece na UTI, mas já está falando e conseguindo comer. Total gratidão a Deus por esse milagre e a todas as pessoas que estão ajudando tanto em orações quanto financeiramente”, comentou Arnaldo Maia, pai.



Como não tem casa em Rio Branco, Arnaldo está sendo amparado por um amigo.

No último final de semana, alguns torneios foram realizados em Sena Madureira, onde certa quantia em dinheiro foi arrecada e enviada para ajudar a familia.

O acidente em questão, ocorreu no dia 25 de setembro, durante a madrugada. Naquele fatídico dia, dois jovens perderam suas vidas.