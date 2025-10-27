27/10/2025
Após antecipação do feriado, órgãos de Justiça não abrem nesta segunda-feira; veja quais

Defensoria mantém plantão em Rio Branco e no interior para casos urgentes

Os atendimentos presenciais no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), no Ministério Público do Estado (MPAC) e na Defensoria Pública do Estado (DPE/AC) estão suspensos nesta segunda-feira (27) em razão da antecipação do ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. As instituições funcionam apenas em regime de plantão para atender demandas urgentes.

A decisão foi oficializada por meio de portarias publicadas por cada órgão, que definem o retorno do expediente normal nesta terça-feira (28). No Poder Judiciário, a Portaria nº 4.912/2025, assinada pela Presidência do TJAC, determina que o atendimento emergencial nos primeiros e segundos graus de jurisdição ocorre exclusivamente por meio do plantão judicial.

No Ministério Público do Acre, o expediente segue o mesmo formato, conforme a Portaria nº 656/2025, de 16 de outubro, assinada pelo procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento. O atendimento regular também será retomado na terça-feira (28).

A Defensoria Pública informou que o atendimento presencial e on-line está suspenso nesta segunda-feira (27), mantendo apenas o serviço de plantão. Em Rio Branco, os contatos podem ser feitos pelo telefone (68) 99927-5436 ou pelo e-mail [email protected]. No interior do estado, o atendimento é realizado exclusivamente pelo e-mail [email protected].

Enquanto isso, o Governo do Estado optou por transferir o ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor para a próxima sexta-feira (31), mantendo o expediente normal nos órgãos estaduais nesta segunda e terça-feira.

