Após apelo de família, criança consegue vaga para hospital especializado em São Paulo

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), assegurou nesta quarta-feira, 29, a transferência de um bebê de cinco meses, natural de Plácido de Castro, para o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, em São Paulo. O bebê, internado em estado grave no Hospital da Criança, em Rio Branco, será encaminhado para a UTI cardiopediátrica da unidade paulista, referência em atendimentos de alta complexidade.

A vaga foi garantida após articulação direta do senador Alan Rick junto ao hospital paulista, atendendo ao apelo público feito pela família do bebê. O parlamentar entrou em contato com a unidade e confirmou a disponibilidade, comunicando prontamente o Governo do Estado e os familiares da criança.

Durante a internação em Rio Branco, o bebê recebeu cuidados constantes da equipe médica e multiprofissional. A transferência foi autorizada em caráter excepcional e só foi possível após avaliação clínica confirmar a estabilidade necessária para o transporte.

A ação conjunta entre a Sesacre, o Hospital de Base de São José do Rio Preto e o senador Alan Rick assegura o acesso a tratamento especializado, essencial para salvar a vida do pequeno Calebe. O senador reafirmou seu compromisso com a saúde dos acreanos e se solidarizou com a família neste momento delicado.