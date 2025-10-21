Após bariátrica, Thaís Carla quer voltar às passarelas

A influenciadora digital e bailarina Thaís Carla revelou novos planos profissionais após passar por uma cirurgia bariátrica em abril deste ano. Durante o São Paulo Fashion Week (SPFW), no último domingo (19), ela contou que deseja retornar às passarelas e reforçou seu compromisso com a representatividade de diferentes corpos na moda.

“Quero, sim, voltar a desfilar. Também estou entrando em umas agências, tirando fotos para modelar. Estou entregando tudo que posso. Espero, sim, que meu corpo possa permear esse lugar”, disse Thaís em entrevista ao Gshow.

👠 “A moda está retrocedendo”

Apesar do entusiasmo com o retorno ao universo fashion, Thaís Carla fez questão de criticar a falta de inclusão nos desfiles atuais. Segundo ela, o espaço para modelos gordas tem diminuído nos últimos anos.

“A moda sempre foi um lugar de paixão para mim, mas nunca me via nas coisas. Nem sempre tem o lugar da pessoa gorda, parece que está retrocedendo. Você quase não vê modelo plus size desfilando”, afirmou.

A artista ressaltou que a “ditadura da magreza” ainda dita os padrões da indústria, reduzindo o debate sobre diversidade corporal.

👩‍👧 “Quero que minhas filhas cresçam livres disso”

Mãe de Maria Clara (8 anos) e Eva (4), Thaís destacou a importância de preservar a infância e a autoestima das meninas, sem antecipar padrões estéticos ou comportamentos adultos.

“A moda infantil das minhas filhas segue o ritmo da idade delas, sem espaço para saltos ou roupas adultas”, reforçou.

Com sua trajetória marcada pela defesa da autoaceitação e da diversidade, Thaís Carla agora une a nova fase de vida pessoal ao desejo de transformar a moda em um espaço mais plural e acolhedor.

Fonte: Gshow / SPFW / Portal Leo Dias

✍️ Redigido por ContilNet