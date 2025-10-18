Após calorão, nova onda polar traz chuvas e temperaturas mais baixas neste domingo

O Acre terá um fim de semana de contrastes meteorológicos, com calor intenso e tempo seco no sábado (18), seguido de chuva forte e temperaturas amenas no domingo (19), devido à chegada de uma fraca onda polar.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a onda polar não provocará friagem, mas o calor dos últimos dias sofrerá uma sensível queda, deixando as máximas abaixo de 28ºC na maior parte dos municípios, inclusive em Rio Branco.

No sábado, a região deverá registrar temperaturas entre 35ºC e 38ºC, associadas a ventos quentes de direção noroeste. O alerta é para a elevada radiação solar e o calor intenso, que exigem cuidados da população.

Já no domingo, a previsão é de chuva intensa em todo o estado, com ventos amenos vindos do sudeste. A população deve ficar atenta a possíveis transtornos, como inundação de ruas, queda de galhos e árvores e danos a edificações, principalmente no centro do estado e no vale do Juruá. Em Rio Branco e no vale do Rio Acre, a chuva deverá se iniciar desde as primeiras horas do dia, enquanto nas demais regiões mais intensas precipitações estão previstas para a tarde e a noite.

A mudança brusca no tempo reforça a influência da onda polar, que apesar de fraca, será suficiente para provocar uma queda significativa nas temperaturas e gerar instabilidade climática no estado.

O Inmet recomenda à população atenção às orientações das autoridades, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos e deslizamentos, além de cuidados com exposição ao sol durante o sábado.