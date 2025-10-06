Após desentendimento, Lucas Guedez posa com Zé Felipe

Lucas Guedez compartilhou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (6/10), uma foto ao lado de Zé Felipe.

No post, o influenciador fez questão de se declarar ao amigo e afastar qualquer rumor de desavença.

O post de Lucas Guedez

“Hoje o job é com ele! Tava com saudades, Zé Felipe”, escreveu ele. Em outra imagem, os dois também aparecem ao lado de Christina Rocha, indicando que participaram de uma gravação do Casos de Família, no SBT.

Para quem não se recorda, Lucas Guedez havia revelado anteriormente nas redes sociais que precisou cancelar uma viagem que faria com Zé Felipe.

Na ocasião, publicou um desabafo interpretado por muitos fãs como uma suposta indireta ao filho de Leonardo.

Em entrevista, Guedez confirmou que o recado foi realmente direcionado a Zé Felipe, mas destacou que ambos conversaram e que a relação já estava bem.

Lucas Guedez e Zé Felipe.

O cantor Zé Felipe

Zé Felipe.

Virginia, Lucas Guedez e Margareth Serrão

Virginia, Lucas Guedez e Zé Felipe

Afastamento de Virginia Fonseca

Alguns fãs notaram a ausência de Lucas Guedez nos “rolês” com Virginia Fonseca. Nas últimas viagens a Madrid, na Espanha, ele não participou.

Rumores indicavam que o influenciador teria se chateado porque a amiga não compareceu ao culto celebrativo de 30 anos realizado no mês passado em São Paulo.

Dias depois, na festa pelos 4 anos da WePink, marca de cosméticos de Virginia Fonseca, Guedez só chegou por volta da madrugada. Recentemente, ao ser questionado por seguidores sobre essa fase em que aparece mais sozinho, ele revelou estar aproveitando sua solitude.

Além da amizade, Lucas Guedez também é parceiro de trabalho de Virginia Fonseca, dividindo o comando do Sabadou ao lado da apresentadora do SBT.