Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas

O rapper Gustavo da Hungria, de 34 anos, conhecido artisticamente como Hungria Hip Hop, foi internado de emergência na manhã desta quinta-feira (2/10), no Hospital DF Star, em Brasília. A principal suspeita é de intoxicação por metanol, substância frequentemente associada a bebidas adulteradas.

Segundo a equipe médica, Hungria apresenta sintomas clássicos desse tipo de intoxicação, como cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. O cantor já iniciou tratamento com etanol e foi submetido à colocação de cateteres para dar início às sessões de hemodiálise. Uma imagem obtida pelo Metrópoles mostra o artista hospitalizado e acompanhado pela equipe de saúde.

Em entrevista ao portal, o pai do cantor, Manoel Neves, tranquilizou os fãs ao afirmar que o filho está fora de risco imediato. “Ele agora está bem, longe do perigo”, disse.

De acordo com familiares, Hungria começou a passar mal após ingerir vodka comprada em uma distribuidora de Vicente Pires, enquanto estava na casa de amigos. O caso levou a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) a abrir inquérito para investigar a origem da bebida e apurar se houve adulteração.

Até o momento, a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) não confirmou oficialmente nenhum caso de intoxicação por metanol na capital. Em São Paulo, no entanto, episódios semelhantes já resultaram em seis mortes recentes, sendo uma confirmada e cinco sob suspeita.

A agenda de shows do artista também foi impactada. A apresentação marcada para esta sexta-feira (3/10), em Ribeirão das Neves (MG), foi cancelada, e os compromissos do fim de semana serão remarcados.

Em nota oficial, a assessoria de imprensa de Hungria reforçou que a situação foi consequência da ingestão de bebida adulterada e agradeceu o apoio dos fãs:

“Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente. Agradecemos a compreensão dos fãs, da imprensa e de todos os parceiros neste momento.”