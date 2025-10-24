Após repercussão negativa da fala sobre traficantes serem vítimas dos usuários de drogas, Lula foi às redes sociais se justificar

A fala que está causando problemas para Lula foi um comentário sobre as ações do governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, na América do Sul, no combate ao tráfico internacional de drogas.

“Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente seria mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”, disse o chefe do Planalto em entrevista a jornalistas na Indonésia.

“Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende, porque tem gente que compra. Tem gente que compra, porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga”, completou o petista.

Oposição surfando

A gafe de Lula está sendo muito explorada pela oposição nesta sexta. O presidente do PP, Ciro Nogueira (PP-PI), compartilhou a fala de Lula e rebateu, dizendo que “vítima é o povo”.

“Os traficantes são vítimas dos usuários, os assaltantes são vítimas dos assaltados, os assassinos são vítimas dos mortos, os estupradores são vítimas das violentadas e por aí vai. Presidente Lula, vítima é o povo brasileiro dessa visão em que as vítimas são culpadas e os culpados são vítimas.”

Já o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou a declaração: “Lula acaba de anunciar que traficantes são vítimas dos usuários. No ritmo que vai, daqui a pouco, o PCC vira ONG”.

A repercussão negativa da fala acontece em um dia em que o petista recebeu boas notícias: pesquisa Atlas/Bloomberg indica que sua aprovação chegou ao melhor patamar desde janeiro de 2024, e ele venceria todos os adversários em cenários para 2026.

Metrópoles