24/10/2025
Universo POP
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença

Após repercussão negativa da fala sobre traficantes serem vítimas dos usuários de drogas, Lula foi às redes sociais se justificar

Declaração de Lula sobre traficantes gera controvérsia e leva o presidente a esclarecer posição nas redes sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou, nesta sexta-feira (24/10), após a repercussão negativa de uma fala sobre traficantes, que chamou de “vítimas” dos usuários, em fala durante viagem à Indonésia.

Declaração de Lula sobre traficantes gera controvérsia e leva o presidente a esclarecer posição nas redes sociais/Foto: Reprodução

O petista se justificou nas redes sociais, afirmando que fez uma “frase mal colocada”. Ao pontuar que “mais importante do que as palavras são as ações”, Lula citou medidas implementadas pelo governo federal no âmbito da segurança pública.

“Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado”, diz a postagem no perfil de Lula.

A fala que está causando problemas para Lula foi um comentário sobre as ações do governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, na América do Sul, no combate ao tráfico internacional de drogas.

“Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente seria mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”, disse o chefe do Planalto em entrevista a jornalistas na Indonésia.

“Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende, porque tem gente que compra. Tem gente que compra, porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga”, completou o petista.

Oposição surfando

A gafe de Lula está sendo muito explorada pela oposição nesta sexta. O presidente do PP, Ciro Nogueira (PP-PI), compartilhou a fala de Lula e rebateu, dizendo que “vítima é o povo”.

“Os traficantes são vítimas dos usuários, os assaltantes são vítimas dos assaltados, os assassinos são vítimas dos mortos, os estupradores são vítimas das violentadas e por aí vai. Presidente Lula, vítima é o povo brasileiro dessa visão em que as vítimas são culpadas e os culpados são vítimas.”

Já o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou a declaração: “Lula acaba de anunciar que traficantes são vítimas dos usuários. No ritmo que vai, daqui a pouco, o PCC vira ONG”.

A repercussão negativa da fala acontece em um dia em que o petista recebeu boas notícias: pesquisa Atlas/Bloomberg indica que sua aprovação chegou ao melhor patamar desde janeiro de 2024, e ele venceria todos os adversários em cenários para 2026.

Metrópoles

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost