Argentina fecha acordo com EUA para linha de ajuda de US$ 20 bilhões

A Argentina e os Estados Unidos firmaram nesta segunda-feira (20/10) um acordo de linha de swap — mecanismo que permite a troca de moedas entre bancos centrais — no valor de US$ 20 bilhões, segundo comunicado oficial do Banco Central da Argentina (BCRA). O objetivo é preservar a estabilidade de preços, reforçar as reservas internacionais e promover o crescimento econômico sustentável no país, que enfrenta uma das piores crises cambiais das últimas décadas.

O acordo ocorre a poucos dias das eleições legislativas de meio de mandato, marcadas para o próximo domingo (26/10), e é visto como uma tentativa do governo argentino de estabilizar o mercado financeiro e reverter a desconfiança dos investidores.

💰 Detalhes do acordo

De acordo com o BCRA, o swap estabelece termos e condições bilaterais que permitirão ao país ativar parcelas de forma gradual, conforme suas necessidades econômicas. Diferente do swap já existente com a China, o novo acordo não será contabilizado integralmente nas reservas internacionais, devido a diferenças técnicas no tipo de operação.

Após o anúncio, os títulos argentinos em dólar registraram alta, com os papéis de 2035 subindo 0,6 centavo e sendo negociados a cerca de US$ 0,56 por dólar, segundo dados preliminares da Bloomberg.

⚖️ Contexto político e econômico

O acordo surge em meio a forte pressão sobre o peso argentino, que acumula queda de 5,7% em outubro e quase 30% no ano, o pior desempenho entre os mercados emergentes no período.

Na semana anterior, o presidente Javier Milei se reuniu com Donald Trump na Casa Branca, enquanto o ministro da Economia, Luis Caputo, manteve conversas em Washington com investidores e representantes do FMI.

Trump, porém, teria condicionado o apoio americano a um bom desempenho eleitoral de Milei, o que aumentou a apreensão dos mercados.

“Essa linha de swap visa reforçar a liquidez e demonstrar confiança na política econômica da Argentina”, declarou o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, ao confirmar a operação.

Além do swap, Bessent também prepara uma linha adicional de financiamento de US$ 20 bilhões, como parte de um pacote de apoio econômico mais amplo.

🗳️ Expectativas para as eleições

As eleições legislativas de 26 de outubro definirão metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado argentino. O partido libertário de Milei, que hoje tem menos de 15% de representação, precisa melhorar seu desempenho para garantir apoio político às reformas de austeridade e liberalização econômica.

Uma derrota expressiva poderia enfraquecer o governo e gerar nova pressão sobre o câmbio e os títulos públicos, reacendendo temores de instabilidade política e financeira.

Fonte: Bloomberg / Banco Central da Argentina / Tesouro dos EUA / MAGNA / Reuters / O Globo

