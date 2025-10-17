Arrascaeta projeta renovação com o Flamengo: “Estamos na fase final”

O Flamengo está perto de oficializar a renovação de contrato de Giorgian De Arrascaeta. Em entrevista à FlamengoTV, o meia confirmou que a renovação está encaminhada e que restam apenas os ajustes finais para a assinatura do novo vínculo.

O uruguaio deve assinar até dezembro de 2028 e poderá ser prorrogado automaticamente por mais um ano, conforme metas de desempenho.

“Estamos aí na fase final [da renovação]. Se Deus quiser vai dar tudo certo e que possam vir mais anos com o manto”, afirmou o uruguaio.

Leia também

Confira o trecho:

Protagonista da equipe em 2025, Arrascaeta soma 50 jogos, 19 gols e 14 assistências na temporada, consolidando-se como um dos principais jogadores do elenco. Mesmo assim, o camisa 10 evita cravar que vive sua melhor fase e garante que ainda busca evoluir.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Flamengo encara o Estudiantes em jogo de volta da Libertadores

Lucas Figueiredo/Getty Images 2 de 2

Partida de ida terminou em vitória do Flamengo por 2 x 1.

Buda Mendes/Getty Images

“Eu já tive fases muito boas em que me sentia muito bem, mas não sei se alcancei meu patamar máximo. Não me coloco um limite. Espero cada vez tentar estar melhor. Espero que os próximos anos sejam ainda melhores”, disse.

O meia também revelou ter conversado com Filipe Luís no início do trabalho do ex-lateral como técnico do time principal, ressaltando a boa relação e a confiança no projeto conduzido pela nova comissão.