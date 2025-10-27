27/10/2025
Atenção! Acre tem alerta de chuvas intensas e ventos de até 60 km/h nesta segunda-feira

Alerta é válido até as 10h desta terça-feira (28) e abrange a região do Vale do Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, nesta segunda-feira (27), um alerta de chuvas intensas com grau de perigo potencial para o Acre. O aviso teve início às 10h05 e segue válido até as 10h de terça-feira (28), abrangendo principalmente a região do Vale do Acre.

Alerta é validado para esta semana/Foto: ContilNet

De acordo com o órgão, estão previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos intensos que variam entre 40 e 60 km/h. Apesar do alerta ser de perigo potencial, o INMET informa que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Alerta é válido até as 10h desta terça-feira (28) e abrange a região do Vale do Acre/Foto: Reprodução

A recomendação é que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar sob árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é importante não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

Os municípios acreanos sob alerta incluem Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Plácido de Castro, Senador Guiomard e Porto Acre, entre outros localizados na área do Vale do Acre.

