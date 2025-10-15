Atleta acreano conquista medalha de ouro no ciclismo nos Jogos Escolares Brasileiros

O Acre conquistou mais uma medalha nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), na categoria de 12 a 14 anos, realizados em Uberlândia (MG). Na manhã desta quarta-feira (15), o atleta Gustavo Almada, estudante do Colégio de Aplicação, em Rio Branco, garantiu a medalha de ouro na prova de velocidade de 200 metros, Série Bronze, no ciclismo.

Com o resultado, o estado soma cinco medalhas nesta edição dos jogos, sendo três de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Na categoria feminina, o Acre foi representado por Larissa Suellen, aluna da escola Professor Pedro de Castro Meireles, do município de Acrelândia, que ficou em quinto lugar na prova de velocidade (200 metros).

Entre as demais conquistas acreanas nos JEB’s estão o ouro na natação (Série Prata), ouro no vôlei feminino (Série Bronze), prata no vôlei masculino (Série Bronze) e bronze no futsal feminino (Série Bronze).

As competições seguem até o fim da semana, reunindo estudantes de todo o país em diversas modalidades esportivas.