Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping tem sido tomado pela alegria das famílias acreanas desde a chegada da Patrulha Canina Sea Patrol, atração que segue sendo um verdadeiro sucesso entre o público infantil. Desde sua estreia, o espaço tem reunido dezenas de crianças diariamente em uma experiência lúdica e interativa, repleta de cores, aventuras e diversão.

Montado na Praça de Alimentação, em frente ao cinema, o parque temático conta com um mar de bolinhas gigante, navio patrulha, caça-palavras e os personagens mais queridos da animação, que transformam o ambiente em um cenário cheio de imaginação.

A atração é voltada para crianças de 2 a 12 anos, com acompanhamento obrigatório dos pais para os pequenos de até 5 anos. O espaço funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 21h, com ingressos a partir de R$ 40,00, disponíveis na bilheteria do local.

E para deixar os últimos dias ainda mais empolgantes, o Via Verde Shopping preparou uma programação especial de Caça ao Tesouro, nos dias 25 e 26 de outubro, a partir das 15h até as 21h30 no Parque Patrulha Canina. A atividade é exclusiva para as crianças participantes do espaço, com turmas de 30 minutos e premiações para quem encontrar o tesouro escondido.

Segundo o coordenador de Marketing do Via Verde Shopping, Daniel Ferreira, o sucesso da atração reflete o carinho com que o empreendimento busca proporcionar momentos únicos ao público. “A Patrulha Canina Sea Patrol trouxe uma energia especial ao shopping. Ver as famílias se divertindo e as crianças encantadas é a melhor recompensa. Queremos que esses últimos dias sejam de muita alegria e boas lembranças”, afirma.

A atração temática Patrulha Canina Sea Patrol segue no Via Verde Shopping por tempo limitado, reforçando o espaço como o destino ideal de lazer, gastronomia e diversão para toda a família.

Programação Caça ao Tesouro

Sábado (25/10) – turmas das 15h às 21h30

Domingo (26/10) – turmas das 15h às 20h30

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.