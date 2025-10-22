Avião de pequeno porte cai durante decolagem e dois tripulantes morrem

Uma aeronave caiu durante a decolagem no Aeroporto de Paramillo, localizado no estado de Táchira, na Venezuela, nesta quarta-feira (22), de acordo com informações das autoridades locais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente para atender ao acidente, seguindo todos os protocolos de emergência previstos para situações desse tipo. Apesar do rápido atendimento, os dois tripulantes a bordo não resistiram e morreram no local.

Para apurar as causas do sinistro, a Junta Investigadora de Acidentes de Aviação Civil (JIAAC) foi acionada e já iniciou os procedimentos de investigação. A equipe vai analisar fatores técnicos, mecânicos e meteorológicos que possam ter contribuído para o acidente.