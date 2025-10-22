22/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Avião de pequeno porte cai durante decolagem e dois tripulantes morrem

Acidente ocorreu no Aeroporto de Paramillo, no estado de Táchira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Uma aeronave caiu durante a decolagem no Aeroporto de Paramillo, localizado no estado de Táchira, na Venezuela, nesta quarta-feira (22), de acordo com informações das autoridades locais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente para atender ao acidente, seguindo todos os protocolos de emergência previstos para situações desse tipo. Apesar do rápido atendimento, os dois tripulantes a bordo não resistiram e morreram no local.

Acidente ocorreu no Aeroporto de Paramillo, no estado de Táchira/Foto: Reprodução

Para apurar as causas do sinistro, a Junta Investigadora de Acidentes de Aviação Civil (JIAAC) foi acionada e já iniciou os procedimentos de investigação. A equipe vai analisar fatores técnicos, mecânicos e meteorológicos que possam ter contribuído para o acidente.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost