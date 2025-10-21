21/10/2025
Bancada do PSD está na bronca com ministro de Lula filiado ao partido

Escrito por Metrópoles
A bancada do PSD na Câmara dos Deputados está na bronca com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que é filiado ao partido.

Os parlamentares sustentam que Fávaro não atuou para impedir exonerações em órgãos subordinados à pasta.

As mudanças nos cargos ocorreram em meia-dúzia de estados e foram definidas pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), após 18 deputados do PSD votarem contra o governo Lula na MP do IOF.

Para congressistas da legenda, Fávaro deveria ter batido o pé e mantido os servidores apadrinhados pela bancada do partido.

ContilNet Notícias

