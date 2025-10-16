Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela

Uma confusão pra lá de inusitada marcou a partida entre Sport e Ceará, realizada na noite de quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

Durante o jogo, uma mulher flagra o companheiro na arquibancada com a suposta amante e protagoniza um verdadeiro barraco em público.

Segundo vídeos que circulam nas redes sociais, a mulher parte para cima do marido com xingamentos e tapas, enquanto o público acompanha a cena em choque.

💥 “É pra olhar mesmo, pra ver quem é você”

Nas imagens, é possível ouvir a mulher ironizando o parceiro ao aplaudi-lo e dizer:

“É pra olhar mesmo, pra ver quem é você”.

Em seguida, ela anuncia o fim do relacionamento e se volta para a amante, alertando:

“Pra você saber que ele é um ‘gaieiro’, entendeu? Ele não vai ficar só com você, não”.

O momento mais inesperado acontece logo depois: as duas mulheres deixam o estádio juntas, em meio a aplausos e gritos da torcida.

😂 Repercussão nas redes

O vídeo rapidamente viralizou e gerou uma enxurrada de comentários bem-humorados.

Torcedores aproveitaram para brincar com a fase ruim do Sport, que foi rebaixado para a Série B:

“Nem esposa, nem amante, nem jogo, nem Série A”, ironizou um internauta.

Outro completou:

“Só o Sport mesmo pra proporcionar um enredo desses no meio do jogo.”

📹 Veja o vídeo:

Fonte: Redes sociais e ContilNet Notícias

✍️ Redigido por ContilNet