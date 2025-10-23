Barracos após formação da Roça agitam “A Fazenda 17”: veja o resumo da madrugada

O clima em “A Fazenda 17” ficou tenso na edição desta quarta-feira (22/10). A sede do reality foi palco de brigas, choro por comida, promessas de revelações ao vivo e até emoção durante uma sessão de cinema. No jogo, uma nova Fazendeira assumiu, além de outras reviravoltas e novas alianças sendo formadas.

Roça formada e tensão no ar

Após dias de estratégias afiadas e alianças abaladas, os peões enfrentaram mais uma formação de Roça. Michelle Barros se tornou a Fazendeira da Semana, escapando da berlinda e bagunçando os planos de seus rivais. Agora, Nizam Hayek, Saory Cardoso e Tàmires Assîs disputam a preferência do público para continuar no jogo.

Matheus: "Será que ela [Michelle] vai colocar o Mesquita pra fazer alguma coisa?"

Cinema e emoção na sede

A tensão deu uma trégua quando os peões se uniram para assistir ao primeiro capítulo da novela “Mãe”. Regados a petiscos, alguns casais se aproximaram, mas foi a trama turca que ficou com os destaques: o enredo arrancou lágrimas de Nizam, Tàmires e Rayane. E a emoção não parou por aí: após a o momento cinema, os confinados foram surpreendidos por mensagens das mães e outros familiares.

Wallas promete expor Duda ao vivo

A troca de farpas entre Duda Wendling e Wallas Arrais ganhou um novo capítulo. Após ser acusado de desrespeitar a atriz, o cantor afirmou que guarda um “trunfo” capaz de fazê-la “tremer” no ao vivo, caso ela continue com as provocações. Ele ainda insinuou conhecer segredos do passado da peoa, deixando Matheus e outros confinados curiosos com o suposto mistério.

Treta com meleca! Rayane e Yoná se enfrentam

Uma das brigas que mais chamaram atenção na temporada aconteceu entre Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa. No auge da confusão, após troca de ofensas, a advogada chegou a tirar uma meleca do nariz e correr atrás da rival. O barraco começou por causa de interrupções durante uma conversa e terminou com acusações pesadas, gritos e muita baixaria.

Yoná chora após nova divisão de comida

Depois de Michelle Barros assumir o posto de Fazendeira, Yoná caiu no choro por temer ser prejudicada na nova divisão de alimentos. A advogada também se irritou ao descobrir que Carol Lekker e Shia Phoenix usaram ingredientes que ela havia separado. Consolada por Duda, Tàmires e Saory na Casa da Árvore, a ex-“Ilhados com a Sogra” ouviu de Dudu Camargo: “Você está sendo abraçada pelo Brasil”.

Michelle Barros, a nova Fazendeira da Semana

A prova que definiu o novo comando do celeiro foi pura estratégia. Michelle Barros superou Saory Cardoso e garantiu o chapéu de Fazendeira após uma disputa acirrada com direito a rampa, triciclo e encaixes cronometrados. A jornalista comemorou muito a vitória e já começou a reestruturar o jogo dentro da sede.