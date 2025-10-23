23/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Barracos após formação da Roça agitam “A Fazenda 17”: veja o resumo da madrugada

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
barracos-apos-formacao-da-roca-agitam-“a-fazenda-17”:-veja-o-resumo-da-madrugada

O clima em A Fazenda 17 ficou tenso na edição desta quarta-feira (22/10). A sede do reality foi palco de brigas, choro por comida, promessas de revelações ao vivo e até emoção durante uma sessão de cinema. No jogo, uma nova Fazendeira assumiu, além de outras reviravoltas e novas alianças sendo formadas.

Roça formada e tensão no ar
Após dias de estratégias afiadas e alianças abaladas, os peões enfrentaram mais uma formação de Roça. Michelle Barros se tornou a Fazendeira da Semana, escapando da berlinda e bagunçando os planos de seus rivais. Agora, Nizam Hayek, Saory Cardoso e Tàmires Assîs disputam a preferência do público para continuar no jogo.

Veja as fotos

Reprodução: RecordPlus
“A Fazenda 17”: Roça formada, barracos, choradeira e até meleca de nariz marcam a noite da sedeReprodução: RecordPlus
Reprodução: RecordPlus
Matheus: “Será que ela [Michelle] vai colocar o Mesquita pra fazer alguma coisa?”Reprodução: RecordPlus
Reprodução: RecordPlus
Reprodução: RecordPlus
Reprodução: RecordPlus
Reprodução: RecordPlus

Leia Também

Cinema e emoção na sede

A tensão deu uma trégua quando os peões se uniram para assistir ao primeiro capítulo da novela “Mãe”. Regados a petiscos, alguns casais se aproximaram, mas foi a trama turca que ficou com os destaques: o enredo arrancou lágrimas de Nizam, Tàmires e Rayane. E a emoção não parou por aí: após a o momento cinema, os confinados foram surpreendidos por mensagens das mães e outros familiares.

Wallas promete expor Duda ao vivo
A troca de farpas entre Duda Wendling e Wallas Arrais ganhou um novo capítulo. Após ser acusado de desrespeitar a atriz, o cantor afirmou que guarda um “trunfo” capaz de fazê-la “tremer” no ao vivo, caso ela continue com as provocações. Ele ainda insinuou conhecer segredos do passado da peoa, deixando Matheus e outros confinados curiosos com o suposto mistério.

Treta com meleca! Rayane e Yoná se enfrentam
Uma das brigas que mais chamaram atenção na temporada aconteceu entre Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa. No auge da confusão, após troca de ofensas, a advogada chegou a tirar uma meleca do nariz e correr atrás da rival. O barraco começou por causa de interrupções durante uma conversa e terminou com acusações pesadas, gritos e muita baixaria.

Yoná chora após nova divisão de comida
Depois de Michelle Barros assumir o posto de Fazendeira, Yoná caiu no choro por temer ser prejudicada na nova divisão de alimentos. A advogada também se irritou ao descobrir que Carol Lekker e Shia Phoenix usaram ingredientes que ela havia separado. Consolada por Duda, Tàmires e Saory na Casa da Árvore, a ex-“Ilhados com a Sogra” ouviu de Dudu Camargo: “Você está sendo abraçada pelo Brasil”.

Michelle Barros, a nova Fazendeira da Semana
A prova que definiu o novo comando do celeiro foi pura estratégia. Michelle Barros superou Saory Cardoso e garantiu o chapéu de Fazendeira após uma disputa acirrada com direito a rampa, triciclo e encaixes cronometrados. A jornalista comemorou muito a vitória e já começou a reestruturar o jogo dentro da sede.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost