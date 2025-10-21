Barrados! Equipe de “Três Graças” fica do lado de fora da festa de estreia por superlotação

Na noite desta segunda-feira (20/10), durante a reunião do elenco e da equipe de “Três Graças”, nova novela das 21h da Globo, parte dos profissionais que trabalham nos bastidores da produção acabou sendo “barrada” na porta do evento, realizado no Rio de Janeiro. O motivo? Superlotação! A repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, esteve no local e conversou com os funcionários que aguardavam do lado de fora. O clima, no entanto, era de bom humor diante da situação.

“Tá superlotado! A gente tá aguardando a resposta da segurança para saber se vai poder entrar. Disseram que vão fazer um rodízio: entra um pouquinho, sai um pouquinho”, contou um dos profissionais.

Veja as fotos Abrir em tela cheia As protagonistas de “Três Graças”, nova novela das 21h da Globo Crédito: Globo – Estevam Avellar Grazi Massafera será Arminda em “Três Graças”, nova novela das 21h da Globo Créditos: Globo – Estevam Avellar | Manoella Mello Em “Três Graças”, próxima novela das 21h da Globo, Grazi Massafera será a vilã Arminda Crédito: GShow – @fernando_tomaz Voltar

Entre os “barrados” estavam maquiadores e técnicos que trabalharam diretamente com o elenco da trama escrita por Aguinaldo Silva. Uma das maquiadoras, que ficou do lado de fora, levou a situação na esportiva. “Tem gente maquiada por mim lá dentro! Eu sou maquiadora do elenco e estou aqui fora. Mas vai dar certo, a gente vai conseguir entrar um pouquinho.”

O evento, que marcou a exibição do primeiro capítulo de “Três Graças”, contou com a presença de todo o elenco principal, incluindo Romulo Estrela, Sophie Charlotte e Belo, mas acabou enfrentando problemas de espaço por conta da grande quantidade de convidados. A produção precisou improvisar um esquema de rodízio para que todos conseguissem participar do encontro. “Disseram que ninguém vai ficar de fora. A ideia é deixar o pessoal entrar aos poucos, conforme outros saem. Tudo no esquema meio a meio, tipo ‘metade calabresa, metade queijo’”, brincou uma das convidadas.

Apesar do contratempo, o clima era de celebração. “A festa tá linda, a novela vai ser um sucesso! A gente trabalha na novela, foi convidada, e vai dar tudo certo”, completou outra profissional. “O importante é comemorar. Três Graças vai ser um sucesso!”, disseram.