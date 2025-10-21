21/10/2025
Universo POP
Comerciante viraliza cantando música de Caetano e cantor se emociona: ‘Canta lindamente’
João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record
Influenciadora morre aos 29 anos após complicação rara de parto em casa
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”

Barrados! Equipe de “Três Graças” fica do lado de fora da festa de estreia por superlotação

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
barrados!-equipe-de-“tres-gracas”-fica-do-lado-de-fora-da-festa-de-estreia-por-superlotacao

Na noite desta segunda-feira (20/10), durante a reunião do elenco e da equipe de “Três Graças”, nova novela das 21h da Globo, parte dos profissionais que trabalham nos bastidores da produção acabou sendo “barrada” na porta do evento, realizado no Rio de Janeiro. O motivo? Superlotação! A repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, esteve no local e conversou com os funcionários que aguardavam do lado de fora. O clima, no entanto, era de bom humor diante da situação.

“Tá superlotado! A gente tá aguardando a resposta da segurança para saber se vai poder entrar. Disseram que vão fazer um rodízio: entra um pouquinho, sai um pouquinho”, contou um dos profissionais.

Veja as fotos

Crédito: Globo - Estevam Avellar
As protagonistas de “Três Graças”, nova novela das 21h da GloboCrédito: Globo – Estevam Avellar
Créditos: Globo - Estevam Avellar | Manoella Mello
Grazi Massafera será Arminda em “Três Graças”, nova novela das 21h da GloboCréditos: Globo – Estevam Avellar | Manoella Mello
Crédito: GShow - @fernando_tomaz
Em “Três Graças”, próxima novela das 21h da Globo, Grazi Massafera será a vilã ArmindaCrédito: GShow – @fernando_tomaz

Leia Também

Entre os “barrados” estavam maquiadores e técnicos que trabalharam diretamente com o elenco da trama escrita por Aguinaldo Silva. Uma das maquiadoras, que ficou do lado de fora, levou a situação na esportiva. “Tem gente maquiada por mim lá dentro! Eu sou maquiadora do elenco e estou aqui fora. Mas vai dar certo, a gente vai conseguir entrar um pouquinho.”

O evento, que marcou a exibição do primeiro capítulo de “Três Graças”, contou com a presença de todo o elenco principal, incluindo Romulo Estrela, Sophie Charlotte e Belo, mas acabou enfrentando problemas de espaço por conta da grande quantidade de convidados. A produção precisou improvisar um esquema de rodízio para que todos conseguissem participar do encontro. “Disseram que ninguém vai ficar de fora. A ideia é deixar o pessoal entrar aos poucos, conforme outros saem. Tudo no esquema meio a meio, tipo ‘metade calabresa, metade queijo’”, brincou uma das convidadas.

Apesar do contratempo, o clima era de celebração. “A festa tá linda, a novela vai ser um sucesso! A gente trabalha na novela, foi convidada, e vai dar tudo certo”, completou outra profissional. “O importante é comemorar. Três Graças vai ser um sucesso!”, disseram.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost