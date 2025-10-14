Bets investigadas pela PF teriam usado dinheiro do tráfico para regularizar cadastro

As empresas de apostas investigadas por envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas utilizaram dinheiro de origem ilícita para regularizar cadastro junto ao governo federal para poder atuar no Brasil, segundo informou nesta terça-feira, 14, Marcelo Alberto Marceiras, delegado judiciário da regional da Polícia Federal (PF) de São Paulo.

De acordo com a investigação, parte dos valores movimentados pela organização criminosa teria sido direcionada para estruturas empresariais vinculadas ao setor de bets apostas eletrônicas.

Operação

As investigações apontam que o grupo criminoso utilizava movimentações financeiras em criptomoedas e remessas internacionais para despistar as autoridades, tentando ocultar origem ilícita dos valores e a dissimulação patrimonial.

A PF apura ainda que parte desse dinheiro movimentado pelo grupo teria sido enviado para estruturas empresariais vinculadas ao setor de apostas eletrônicas, as chamadas bets.

Ao todo, são cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e 11 ordens de prisão em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além disso, foram bloqueados montantes que, somados, chegam a mais de R$ 630 milhões.

Prisão de influenciadores

Na operação, a PF prendeu preventivamente o influenciador Tacio Domingues, conhecido como T10, e Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira. O irmão dele também foi detido na ação.

Buzeira tem mais de 15 milhões de seguidores e já era alvo de investigação da Polícia Civil por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e exploração de jogos de azar por causa da realização de sorteios e rifas realizadas em seu perfil no Instagram.

Até o momento, foram apreendidos carros de luxo, dólares em espécie e um relógio. Ainda segundo a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com indícios de atuação transnacional. As defesas do influenciador Buzeira e do irmão dele ainda não foram localizadas.

De acordo com a PF, a Operação Narco Bet é um desdobramento da Narco Vela, realizada em abril deste ano, que teve como objetivo conter o tráfico internacional de drogas com veleiros e embarcações particulares, a partir do litoral brasileiro.

Informações Portal Terra