Bocalom destaca incentivo à tecnologia durante abertura do Festival TechJovem 2025

O festival tem como objetivo mobilizar o ecossistema de inovação do Acre e promover ações que favoreçam o desenvolvimento de novos negócios na área tecnológica

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou que o Festival Internacional TechJovem Rio Branco/Amazônia 2025 representa um estímulo para despertar o interesse de crianças e jovens pela tecnologia. O evento, promovido pela Prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Tecnologia e Informação (SDTI), busca incentivar o aprendizado e o empreendedorismo voltados à inovação.

Bocalom esteve presente na abertura do evento/Foto: ContilNet

“Não tenho dúvida nenhuma, isso daqui é o que essa garotada precisa, isso aqui estimula. Eles já gostam disso, não larga o telefone, então isso aqui é um grande incentivo para nossa garotada continuar despertando mais e mais interesse e começar logo cedo a buscar caminho dentro da tecnologia em todos os sentidos”, declarou o prefeito.

O Festival TechJovem tem como objetivo mobilizar o ecossistema de inovação do Acre e promover ações que favoreçam o desenvolvimento de novos negócios na área tecnológica. Em sua primeira edição, em 2024, reuniu mais de 5 mil participantes. A expectativa para este ano é de superar 8 mil visitantes, consolidando o evento como um dos principais encontros de inovação da região amazônica.

