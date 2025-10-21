Bocalom tira R$ 50 do bolso e diverte operários de obras: “Pra comprar refrigerante”; veja vídeo

Durante uma visita às obras do programa habitacional em Rio Branco, nesta terça-feira (21), o prefeito Tião Bocalom (PL) chamou atenção ao entregar uma nota de R$ 50 a um grupo de trabalhadores do canteiro. De forma descontraída, o gestor afirmou que o dinheiro era “para comprar refrigerante”.

A cena aconteceu durante a vistoria do programa Minha Casa, Minha Vida, que, segundo a prefeitura, deve resultar em mais de 1.800 moradias na capital acreana. O momento foi registrado pelo repórter Whidy Melo, do portal ac24horas, e acabou ganhando destaque nas redes sociais.

O vídeo dividiu opiniões entre internautas: alguns interpretaram o gesto como uma demonstração de proximidade com os trabalhadores, enquanto outros consideraram a atitude inadequada.

As moradias visitadas fazem parte de um conjunto de obras voltadas à habitação popular em Rio Branco, executadas em parceria com o governo federal.

Veja o vídeo: