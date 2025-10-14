Boiadeira mirim que viralizou na ExpoAcre 2025 representará o estado no concurso Mini Rainha do Rodeio em SP

A pequena Jade Hellena, de apenas 3 anos, natural de Rio Branco, terá a honra de representar o Acre no concurso Mini Rainha do Rodeio, que acontece em Ribeirão Preto, São Paulo, no dia 2 de novembro. Ela é a primeira acreana a participar da categoria mirim fora do estado, trazendo visibilidade para a cultura local.

O convite veio de forma inesperada: vídeos e fotos de Jade, usando trajes de rainha durante a ExpoAcre 2025, viralizaram nas redes sociais, chamando a atenção dos organizadores do concurso. Até então, a pequena não havia participado de concursos anteriormente.

RELEMBRE: Boiadeira mirim encanta público na ExpoAcre com look personalizado e desfile bomba nas redes

“Estamos providenciando ensaios e trajes para o evento. É uma honra representar o Acre em um concurso nacional”, contou o pai, Fábio Ferreira. Ele acrescenta que a reação da família ao convite foi de muita felicidade, pois todos acreditam no potencial de Jade.

No concurso, as candidatas serão avaliadas em desfile e simpatia. Até o momento, a família não teve contato com as outras participantes, mas o sonho é que a experiência de Jade inspire a criação de um concurso de mini rainha também em Rio Branco no futuro.

O público poderá acompanhar o evento ao vivo pelo Instagram, e a escolha da vencedora será feita pelos jurados. Atualmente, a família ainda busca apoio de patrocinadores locais, já que o concurso permite até cinco parceiros.

Jade Hellena promete levar o nome do Acre com brilho e carisma para Ribeirão Preto, mostrando que mesmo os talentos mais jovens podem fazer história.