28/10/2025
Bombeiros capturam jiboia em galinheiro e devolvem animal à natureza em Mâncio Lima

A equipe de resgate se deslocou até o endereço da solicitante, onde o animal silvestre havia se instalado no galinheiro, localizado no quintal

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Mâncio Lima foi acionada na noite de segunda-feira (27), para realizar a captura de uma jiboia que invadiu uma residência no bairro Guarani. A ocorrência foi registrada às 20h21min.

A equipe de resgate se deslocou até o endereço da solicitante, onde o animal silvestre havia se instalado no galinheiro, localizado no quintal/Foto: CedidaA equipe de resgate se deslocou até o endereço da solicitante, onde o animal silvestre havia se instalado no galinheiro, localizado no quintal. De acordo com o relato da moradora, a serpente já havia predado duas galinhas antes da chegada dos bombeiros.

A jiboia, que media aproximadamente 1 metro e meio (1,5m) de comprimento, foi capturada pela guarnição utilizando técnicas apropriadas e equipamentos de segurança, como luvas e pinção.

Graças à ação cuidadosa dos militares, o animal foi resgatado sem qualquer ferimento. Após a captura, a jiboia foi transportada e devolvida ao seu habitat natural, longe da área urbana, garantindo assim a segurança tanto dos moradores quanto da fauna local.

