Briga entre cunhados termina com homem esfaqueado em Rio Branco

Mesmo ferido, Antônio conseguiu sair da residência e caminhar para pedir ajuda em uma quitanda

Uma discussão entre cunhados terminou com um homem ferido a golpe de faca na noite desta sexta-feira (24), no bairro Bahia Nova, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

A vítima, identificada como Antônio da Silva, de 58 anos, conhecida como “Batata”, chegou em casa embriagada e, durante um desentendimento com o cunhado, acabou sendo atingida por uma facada na coxa esquerda.

Homem no momento do socorro médico/Foto: ContilNet

Mesmo ferido, Antônio conseguiu sair da residência e caminhar até a Rua Estácio de Sá, no mesmo bairro, onde pediu ajuda em uma quitanda.

Vítima durante atendimento de paramédicos/Foto: ContilNet

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral.

A Polícia Militar não chegou a ser acionada para atender a ocorrência.

