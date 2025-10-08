Bruninho volta para casa após cirurgia no cérebro e é recebido com festa em Cruzeiro do Sul

O pequeno Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, conhecido carinhosamente como Bruninho, voltou para Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira (8) após mais de um mês em tratamento médico no Hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O menino passou por uma cirurgia delicada para o implante de dois eletrodos no cérebro, parte de uma terapia inovadora no controle das crises de epilepsia.

No dia 12 de setembro, Bruninho foi submetido ao procedimento de implantação de um marcapasso cerebral (DBS), tecnologia que auxilia na regulação da atividade elétrica do cérebro. Desde então, o garoto vem apresentando uma recuperação considerada excelente pela equipe médica.

Na sexta-feira, 3 de outubro, ele retornou ao hospital para a retirada dos pontos e recalibração do equipamento, ajustado pelo neurocirurgião Paulo Franceschini de 1,5 para 2, intensificando o nível de estimulação cerebral.

O retorno de Bruninho para casa foi marcado por muita emoção e alegria. Familiares, amigos e vizinhos se reuniram para recebê-lo, celebrando a vitória e a coragem do menino, que se tornou símbolo de fé, força e superação em Cruzeiro do Sul.

A família expressou profunda gratidão pelas orações e demonstrações de carinho recebidas durante o tratamento, destacando a importância da esperança e da solidariedade para enfrentar os desafios que marcaram essa jornada de recuperação.