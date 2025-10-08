08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Bruninho volta para casa após cirurgia no cérebro e é recebido com festa em Cruzeiro do Sul

No dia 12 de setembro, Bruninho foi submetido ao procedimento de implantação de um marcapasso cerebral (DBS)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O pequeno Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, conhecido carinhosamente como Bruninho, voltou para Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira (8) após mais de um mês em tratamento médico no Hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O menino passou por uma cirurgia delicada para o implante de dois eletrodos no cérebro, parte de uma terapia inovadora no controle das crises de epilepsia.

O menino passou por uma cirurgia delicada para o implante de dois eletrodos no cérebro/Foto: Reprodução

No dia 12 de setembro, Bruninho foi submetido ao procedimento de implantação de um marcapasso cerebral (DBS), tecnologia que auxilia na regulação da atividade elétrica do cérebro. Desde então, o garoto vem apresentando uma recuperação considerada excelente pela equipe médica.

Na sexta-feira, 3 de outubro, ele retornou ao hospital para a retirada dos pontos e recalibração do equipamento, ajustado pelo neurocirurgião Paulo Franceschini de 1,5 para 2, intensificando o nível de estimulação cerebral.

O retorno de Bruninho para casa foi marcado por muita emoção e alegria. Familiares, amigos e vizinhos se reuniram para recebê-lo, celebrando a vitória e a coragem do menino, que se tornou símbolo de fé, força e superação em Cruzeiro do Sul.

A família expressou profunda gratidão pelas orações e demonstrações de carinho recebidas durante o tratamento, destacando a importância da esperança e da solidariedade para enfrentar os desafios que marcaram essa jornada de recuperação.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost