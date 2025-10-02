Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA

A jovem Lays Brilhante, de 17 anos, comemorava seu aniversário no Acre quando o buquê de borboletas de papel que havia acabado de receber de um amigo pegou fogo instantaneamente ao encostar na chama da vela do bolo. O momento que deveria ser apenas de celebração em uma festa de aniversário transformou-se em um foco de caos inesperado e, em seguida, em um fenômeno viral com mais de 17 milhões de visualizações nas redes sociais.

As imagens do incidente, registradas por um dos convidados, mostram o amigo Juan Maceno, de 18 anos, entregando o presente. Lays se emociona e o abraça, mas a proximidade do arranjo de papel com a vela acesa resulta em um incêndio rápido.

O desespero toma conta da cena: outro amigo tenta, em vão, apagar as chamas batendo o arranjo no chão, mas o fogo se intensifica e destrói o buquê por completo.

Apesar do susto, a aniversariante levou a situação com bom humor. “Foi uma distração nossa que se tornou algo muito divertido. Em momento algum eu estava triste, só chorei de felicidade e de susto por causa do fogo”, disse Lays ao G1, garantindo que o episódio virou motivo de risadas e o tema da festa, “Tardezinha”, ganhou uma repercussão inesperada.

Nas redes, a cena foi rapidamente apelidada de “buquê de visualização única”. O vídeo acumulou mais de 23 mil comentários e gerou inúmeros memes, que ironizam a reação da jovem e a tentativa desesperada de apagar o fogo.

Juan Maceno, o amigo que deu o buquê, relatou o susto: “Quando vi o fogo fiquei em choque. Não sabia se chorava ou se ria junto com ela. Foi um acidente, mas ela sabe que foi de coração.”

A mãe de Lays, Maria Luzanira Rodrigues, de 41 anos, também se assustou, especialmente porque as chamas chegaram a atingir parte da decoração alugada. No entanto, o incidente que começou como um susto transformou-se em um dos conteúdos mais comentados e compartilhados na internet nos últimos dias.

*Com informações do G1